В Новосибирской области объявили пожароопасный сезон с 17 апреля

С 17 апреля в Новосибирской области установлен пожароопасный сезон. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 17 апреля в Новосибирской области установлен пожароопасный сезон. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

− Весенние лесные пожары возникают, в первую очередь, по причине неосторожного обращения людей с огнем, нарушений правил пожарной безопасности в лесах во время отдыха, проведения полевых работ, очистки дачных и приусадебных участков от мусора и опавшей сухой листвы путем сжигания, − отметили в публикации.

Глава Минприроды НСО Евгений Шестернин напомнил об административной ответственности, которая может грозить в случае нарушения правил пожарной безопасности. Простому гражданину придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей, должностному лицу – от 30 до 50 тысяч рублей. Размер штрафа юрлицам составляет до 400 тысяч рублей.

Жителей Новосибирской области призвали быть бдительными. При обнаружении возгорания необходимо позвонить по одному из номеров: 8(383)200-10-35 или 8-800-100-94-00.

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