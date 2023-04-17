В Новосибирске директору «НСК-Инвест» продлили арест до 16 июня по делу обманутых дольщиков

В Новосибирске продлен арест застройщику по делу о хищениях средств дольщиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Директору ЖСК «НСК-Инвест» Сергею Степанову продлили арест до 16 июня. Он обвиняется в мошенничестве – хищении средств дольщиков. О продлении меры пресечения сообщили 17 апреля в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

По уголовной статье о мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, Степанову грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, застройщик похитил более 84 миллионов рублей из средств, вложенных дольщиками в долгострой на Добролюбова, 162/1.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирске задержали главу ГК «Дискус» Алексея Джулая.

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