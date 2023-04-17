В Новосибирской области новым главой Сузунского района стал Вячеслав Горшков

Главой Сузунского района стал Вячеслав Горшков. Фото: Администрация Сузунского района.

В Новосибирской области назначили нового главу Сузунского района. Об этом в понедельник, 17 апреля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Травников.

Кресло главы района занял 38-летний учитель истории Вячеслав Горшков. 17 апреля он вступил в должность.

Он окончил НГПУ по специальностям «История» и «Социальная педагогика», работал учителем истории в лицее города Татарска, затем директором в школе № 10, после чего стал директором лицея. Вячеслав Горшков – многодетный отец, является кандидатом в мастера спорта по борьбе самбо.

В 2020 году Горшков стал заместителем главы Татарского района. В феврале 2023 года его назначили первым заместителем главы Сузунского района, а с начала марта он стал исполняющим обязанности главы района. Совет депутатов Сузунского района назначил нового главу на заседании 14 апреля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что экс-глава Сузунского района Лилия Некрасова за год заработала 3,33 миллиона рублей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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