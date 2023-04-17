В Новосибирской области две сибирячки незаконно устроили на работу 900 мигрантов

В Новосибирской области две сибирячки незаконно трудоустроили более 900 мигрантов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Две жительницы Краснообска подделали документы почти для тысячи мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
С 2017 по 2021 годы сибирячки зарегистрировали в России более 900 мигрантов. Они оформили иностранцам поддельные трудовые договоры, с помощью которых те могли встать на миграционный учет.
Сотрудники ФСБ совместно с полицией выявили факты подделки и обнаружили нарушительниц. Было возбуждено уголовное дело о незаконной миграции. В Дзержинском районном суде 60-летней сибирячке назначили 2 года лишения свободы условно, 56-летней – полтора года.
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