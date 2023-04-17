В Новосибирской области с 20 апреля временно ограничат рыбалку в Оби

В Новосибирской области вводят ограничение на ловлю рыбы. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирской области вводят запрет на рыбалку с 20 апреля по 20 мая 2023 года. Об этом сообщили в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Ограничение связано с тем, что в это время размножаются сибирский осетр, нельма, стерлядь, хариус, ленок, раки и другие обитатели реки. Рыбаков будут контролировать на участке Оби от плотины Новосибирской ГЭС вниз по течению до границы с Томской областью.

В случае нарушения правил рыбакам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий добычи. Однако не запрещается рыбачить с одной удочкой с берега.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ихтиологов удивило нашествие раков в реке Обь в марте.

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