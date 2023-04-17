Новосибирский центр вирусологии «Вектор» купит 12 мартышек для опытов за 7 миллионов рублей

"Вектор" закупит мартышек стоимостью по полмиллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ищет поставщика обезьянок для научных исследований. За самцов зеленых мартышек ученые предлагают свыше 7 миллионов рублей. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Десятерым из них должно быть от 4 до 6 лет, вес – от 4 до 6 килограммов. Требуются еще две особи помоложе: от 2 до 3 лет, весом от 3 до 4 килограммов.

Мартышки должны быть здоровыми, без паразитов и туберкулеза, с целыми костями и температурой тела от 37,5 до 39,5 градусов. Кроме того, «Вектор» не примет животных, которых ранее уже использовали для научной деятельности.

Поставщик должен привезти ученым мартышек, которые рождены в питомнике во втором, третьем или последующих поколениях. У обезьянок обязательно должен быть ветеринарный сертификат.

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