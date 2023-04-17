В Новосибирске снова отменили первомайскую Монстрацию

В Новосибирске снова не состоится Монстрация. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске в четвертый раз отменили проведение Монстрации 1 мая. Мероприятие было традиционным для столицы Сибири, пока не началась пандемия коронавируса.

Сейчас меры защиты ослабили, большинство горожан перестали носить медицинские маски, даже в метро сняли с сидений наклейки о соблюдении дистанции. Однако шествие всё же не состоится – по словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, никаких мероприятий на Первомай не запланировано.

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала о том, как в городе раньше проходил альтернативный парад с абсурдными лозунгами.

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