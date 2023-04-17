Новосибирцы застряли в пробках утром 17 апреля

Улицы Новосибирска сковали пробки утром 17 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 17 апреля, Новосибирск сковали 6-балльные пробки. По данным 2ГИС, авария в два ряда затруднила движение по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Пробки на Советском шоссе, «тёщином языке», улицах Станционной и Широкой. Затруднено движение по площади Труда и Октябрьскому мосту.

Водители встали на Большевистской и Кирова, Богдана-Хмельницкого, 1-м Мочищенском шоссе и улице Кедровой.

Напомним, ранее синоптики предупреждали новосибирцев о похолодании и гололедице на дорогах.

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