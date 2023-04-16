В Новосибирске женщина на иномарке погибла после наезда на дерево

В Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Кировском районе Новосибирска автомобиль марки «Мазда» врезался в дерево. В результате ДТП погибла водитель − 57-летняя местная жительница. Трагедия произошла вечером 16 апреля.
Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска, иномарка двигалась по улице Петухова. У дома 38/1 машина наехала на препятствие.
От полученных травм водитель скончалась на месте.
− На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, − сообщили в публикации.
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