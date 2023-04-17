Мокрый снег и гололедица: погода подпортит настроение новосибирцам 17 апреля

Днем синоптики обещают мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 17 апреля, в Новосибирске выпадет мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Ночью синоптики обещают -5...-7 градусов. В пригороде может похолодать до -10. Днем прогнозируют до +3 градусов тепла.

− Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег, − предупредили синоптики.

На дорогах местами гололедица. Скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.

Ранее КП-Новосибирск сообщила, что на следующей неделе в Новосибирск придет потепление до +11.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber