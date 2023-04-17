Мокрый снег и гололедица: погода подпортит настроение новосибирцам 17 апреля

Днем синоптики обещают мокрый снег.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В понедельник, 17 апреля, в Новосибирске выпадет мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
Ночью синоптики обещают -5...-7 градусов. В пригороде может похолодать до -10. Днем прогнозируют до +3 градусов тепла.
− Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег, − предупредили синоптики.
На дорогах местами гололедица. Скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.
Ранее КП-Новосибирск сообщила, что на следующей неделе в Новосибирск придет потепление до +11.
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