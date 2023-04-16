«Она у меня умница»: дочь пожарного из Новосибирской области поучаствовала в телешоу «Умнее всех!»

Сибиряк очень гордится своей дочерью. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Дочь пожарного из села Кочки Новосибирской области Кира Фрибус попала на телевизионное шоу «Умнее всех!». В эфире телеканала «Пятница!» 12-летняя школьница продемонстрировала свою разносторонность и порадовала отца.

Папа Киры − начальник пожарно-спасательной части № 61 ГУ МЧС России по Новосибирской области, майор внутренней службы Андрей Фрибус. В пожарной охране он уже 18 лет. Сибиряк невероятно гордится своей дочерью – пусть даже дочь не дошла до финала.

Во время отборочного тура девочка показала достойные результаты. Анкету новосибирской школьницы заметили среди нескольких тысяч заявок от детей со всей страны.

Съемки проходили в Москве, рассказали в ГУ МЧС России по НСО. Киру сопровождал и поддерживал любящий папа. Но удача не улыбнулась ей – для перехода в следующий раунд не хватило буквально двух баллов.

Однако семья не унывает, воспринимая шанс поучаствовать в шоу как положительный опыт.

− Кира очень довольна, что поучаствовала в шоу. Я же горжусь своей дочерью, она у меня умница. Старательно идет к своим целям и добивается их, − отметил Андрей Фрибус.

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