Погиб не сразу: в ГИБДД раскрыли подробности ДТП под Новосибирском, где фура сбила мужчину на дороге

Фура сбила водителя, который менял колесо на дороге под Новосибирском. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В воскресенье, 16 апреля, фура сбила водителя, который менял колесо на дороге под Новосибирском. В соцсетях сообщали, что водитель погиб на месте. Однако в Госавтоинспекции по региону заявили – мужчина скончался уже в больнице, куда его доставили на скорой.

Установлено, что водитель большегруза был трезвый. Он ехал из Бердска в сторону Новосибирска.

− На мосту реки Бердь произошел наезд на мужчину 1957 года рождения, который вышел из автомобиля «Ниссан» (лопнуло колесо), − уточнили в Госавтоинспекции.

Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как рассказала КП-Новосибирск местная жительница по имени Виктория, было сложно не заметить мужчину на дороге.

− Мы проехали чуть раньше – до того, как произошло ДТП. Но мужчина стоял, прижавшись к левому отбойнику, все без проблем проезжали мимо него, − вспоминает в беседе с КП-Новосибирск Виктория.

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