В новосибирском МВД прокомментировали историю с многодетной матерью, пропивающей детские пособия

Сейчас 33-летняя женщина беременна пятым ребенком. Фото: соцсети / Даниил ОПАРИН
В полиции отреагировали на историю многодетной матери из Маслянинского района, которая пропивает детские пособия. Как сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону, с женщиной проводится профилактическая работа.
Ранее в местном сельсовете рассказали, что у сибирячки четверо сыновей. Самому младшему из них два года. Сейчас 33-летняя женщина беременна пятым ребенком.
По словам местных, иногда многодетная мать пропадает на месяц. Получает пособия на детей – около 30 тысяч, и уходит в запой. А за мальчиками смотрит их отец – безработный бывший сожитель сибирячки.
В МВД уточнили, что семья на учете в ПДН не состоит.
− 13.04.2023 в отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», − рассказали КП-Новосибирск в полиции.
Возьмется ли мать за ум – остается только гадать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Пропивает пособия, бросает детей на месяц»: у многодетной матери хотят забрать сыновей, а она снова беременна
Под Новосибирском беременная мать четырех детей пропивает пособия (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер