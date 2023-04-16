В новосибирском МВД прокомментировали историю с многодетной матерью, пропивающей детские пособия

Сейчас 33-летняя женщина беременна пятым ребенком. Фото: соцсети / Даниил ОПАРИН

В полиции отреагировали на историю многодетной матери из Маслянинского района, которая пропивает детские пособия. Как сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону, с женщиной проводится профилактическая работа.

Ранее в местном сельсовете рассказали, что у сибирячки четверо сыновей. Самому младшему из них два года. Сейчас 33-летняя женщина беременна пятым ребенком.

По словам местных, иногда многодетная мать пропадает на месяц. Получает пособия на детей – около 30 тысяч, и уходит в запой. А за мальчиками смотрит их отец – безработный бывший сожитель сибирячки.

В МВД уточнили, что семья на учете в ПДН не состоит.

− 13.04.2023 в отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», − рассказали КП-Новосибирск в полиции.

Возьмется ли мать за ум – остается только гадать.

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