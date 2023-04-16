В новосибирском Толмачево сфотографировали черный грузовой вертолет Ми-171А3

Вертолет предназначен в основном для перевозки грузов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грузовой вертолет Ми-171А3 впервые заметили в новосибирском Толмачево. Снимки летательного аппарата опубликовали в группе NskPlanes в социальной сети «ВКонтакте».

Ми-171А3 – это первый российский специализированный вертолет для обслуживания морских буровых платформ. Он предназначен в основном для перевозки грузов.

Грузовой вертолет Ми-171А3 впервые заметили в новосибирском Толмачево. Фото: скриншот из группы NskPlanes

Также его можно использовать в поисково-спасательных операциях. Для этого предусмотрена дополнительная установка специального комплекса поиска, бортовых лебедок и медоборудования.

− В конце прошлого года холдинг «Вертолеты России» сертифицировал грузовую версию машины, а сейчас проводятся различные испытательные полеты для сертификации в пассажирской и поисково-спасательной конфигурациях, − говорится в публикации.

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