В Новосибирске открылась фотовыставка с портретами бездомных людей

Фотовыставка с портретами бездомных людей заработала в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фотовыставка с портретами бездомных людей заработала в Новосибирске. Проходит она в арт-галерее «Респект» в Октябрьском районе.

Называется фотовыставка «Между небом и землей». Она посвящена Дню бездомного человека. Открытие состоялось в субботу, 15 апреля.

Героями картин стали люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации без крыши над головой. Они попали под опеку волонтеров из благотворительной организации «Маяк».

− На фотовыставке мы хотим показать через фото наших волонтеров некогда бездомных людей, которые прожили в нечеловеческих условиях «Между небом и землей» месяцы, годы и десятилетия на улице, − говорится на сайте арт-резиденции.

На открытии фотовыставки присутствовали сотрудники благотворительной организации «Маяк» и молодые поэты, которые выступили со своими стихами.

А еще на мероприятии собирали вещи для бездомных людей − расчески, одноразовые бритвенные станки, зубные щетки и так далее.

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