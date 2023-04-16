До +11: в Новосибирск на предстоящей неделе придет потепление

Новосибирцам пообещали потепление до +11 на предстоящей неделе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Апрель в Новосибирске пока не радует теплом. Однако, по прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе в город придет долгожданное потепление. Воздух прогреется до +11, сообщает сервис «Яндекс.Погода».

В понедельник обещают +1 днем и -12 ночью. В городе выпадет снег. Во вторник днем будет -3, в ночное время – до -10.

В среду днем потеплеет до +1, ночью прогнозируют -5. В четверг и пятницу температура воздуха будет постепенно расти. В субботу столбик термометра достигнет отметки +11 градусов. Погода обещает быть солнечной, без осадков.

Воскресный день тоже порадует новосибирцев теплом и возможностью провести время на свежем воздухе.

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