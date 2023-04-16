В Новосибирске подрядчик сдал на металлолом более 580 тонн рельсов

В Новосибирске на металлолом сдали 580 тонн трамвайных рельсов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске на металлолом сдали более 580 тонн трамвайных рельсов. Данный факт выявила Контрольно-счетная палата города.
Отчет о работе за 2022 год опубликован на сайте КСП Новосибирска. В нем указаны зафиксированные аудиторами нарушения.
− Отсутствие контроля со стороны МКП «ГЭТ» за объемами (видами) выполненных работ по текущему содержанию, планово-предупредительному и аварийному ремонту трамвайных путей в 2021 году по улице Волочаевской подрядной организацией ООО «Служба Пути» привело к принятию не выполненных, либо завышенных объемов работ, − говорится в отчете.
Суть заключается в том, что подрядчик демонтировал старые трамвайные рельсы и отправил их на утилизацию. Заказчиком ремонта МКП «Горэлектротранспорт» рельсы не были оприходованы. Это привело к потере материальных ценностей на сумму более 11 миллионов рублей.
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