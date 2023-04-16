«Предлагали заменить автоматы в электрощитке»: новосибирцев напугали подозрительные электрики из Красноярска

Подозрительных парней заменили у дома по адресу Кошурникова, 13. Фото: предоставлено Анной

Жители Новосибирска пожаловались на молодых людей, которые пытались навязать им услуги под видом электриков. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

Подозрительных парней заменили у дома по адресу Кошурникова, 13.

− Компания молодых людей проводила «опрос», предъявляя непонятные удостоверения, где указан адрес организации Красноярского края, − сообщила местная жительница по имени Анна. – Предлагали заменить автоматы в электрощитке и другие «аварийные» детали.

Женщина добавила, что парни были очень навязчивыми. Сибирячка посоветовала горожанам быть бдительными, чтобы не повторить трагическую историю дома на Линейной, 39.

Напомним, рано утром 9 февраля в пятиэтажке произошел взрыв газа. Позже сотрудники ФСБ задержали двух лжегазовщиков из Омска – Ирину Урбах и Евгения Кавуна. Выяснилось, что накануне трагедии они ходили по подъездам и предлагали заменить газовые трубки и счетчики. Хотя оба даже не имели соответствующей квалификации для проведения работ.

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