В Новосибирске появится почти 300 парковок для электросамокатов

Почти 300 парковок для электросамокатов появится в Новосибирске в 2023 году. Фото: Яна АСАХОВА
Почти 300 парковок для электросамокатов появится в Новосибирске в 2023 году. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии города.
Муниципалитет уже выдал 20 разрешений на использование городских земель.
− Из них 11 разрешений на 185 локаций парковок выдано ООО «Вуш», 9 разрешений на 89 локаций парковок выдано ООО «ЮрентБайк», − рассказали КП-Новосибирск в Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии города.
Сейчас Управление рассматривает заявления о выдачи разрешения на 420 пунктов парковок для кикшеринговой компании Whoosh.
Напомним, сезон аренды электросамокатов в Новосибирске стартовал в начале апреля.
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