В Новосибирской области около 100 сотрудников МЧС заступили на усиленное дежурство в храмах

Около 100 сотрудников МЧС заступили на усиленное дежурство в новосибирских храмах на Пасху. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Около 100 сотрудников МЧС заступили на усиленное дежурство в новосибирских храмах на Пасху. Они обеспечивали безопасное пребывание православных в местах проведения богослужений.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, ведомство взяло под свой контроль 98 храмов.
− Во время празднования церковь становится местом массового скопления людей с большим количеством открытых источников огня, − объяснили в МЧС.
Накануне сотрудники ведомства проинструктировали настоятелей и служителей храмов. Им рассказали об источниках возгораний, а также напомнили правила использования средств пожаротушения. Кроме того, был отработан алгоритм действий при возникновении ЧС.
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