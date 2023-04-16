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НовостиОбщество16 апреля 2023 4:45

В Новосибирской области около 100 сотрудников МЧС заступили на усиленное дежурство в храмах

Накануне сотрудники ведомства проинструктировали настоятелей и служителей храмов
Анастасия ХРОМЫХ
Около 100 сотрудников МЧС заступили на усиленное дежурство в новосибирских храмах на Пасху. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Около 100 сотрудников МЧС заступили на усиленное дежурство в новосибирских храмах на Пасху. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Около 100 сотрудников МЧС заступили на усиленное дежурство в новосибирских храмах на Пасху. Они обеспечивали безопасное пребывание православных в местах проведения богослужений.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, ведомство взяло под свой контроль 98 храмов.

− Во время празднования церковь становится местом массового скопления людей с большим количеством открытых источников огня, − объяснили в МЧС.

Накануне сотрудники ведомства проинструктировали настоятелей и служителей храмов. Им рассказали об источниках возгораний, а также напомнили правила использования средств пожаротушения. Кроме того, был отработан алгоритм действий при возникновении ЧС.

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