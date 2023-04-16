Губернатор Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Пасхой

Губернатор пожелал, чтобы жизнь каждого была наполнена улыбками родных и близких людей.
Фото: Александр ГЛУЗ
В воскресенье, 16 апреля, православные новосибирцы отмечают светлый праздник Пасхи. В своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал торжественное обращение к жителям региона.
− Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой! – написал глава НСО.
Губернатор пожелал, чтобы жизнь каждого наполняли улыбки родных и близких людей.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что в Новосибирске православные вышли на крестный ход на Пасху. Он прошел в Вознесенском кафедральном соборе.
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