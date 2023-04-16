Жительница Новосибирска нашла в кладовке оружие дальнего родственника

У пенсионерки в кладовке более пяти лет лежал пакет с пистолетами, патронами и электродетонаторами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске направили в суд уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Выяснилось, что у пенсионерки в кладовке более пяти лет лежал пакет с пистолетами, патронами и электродетонаторами. Все это бабушке передал дальний родственник.

По версии следствия, мужчина в неустановленном месте приобрел 20 электродетонаторов мгновенного действия, более 200 патронов различного калибра и два боевых пистолета, один из которых был изготовлен самодельным способом. В 2015 году он передал упакованные в закрытый пакет изделия своей родственнице. О том, что лежало внутри, пенсионерка даже не догадывалась.

Бабушка убрала пакет в кладовую. В декабре 2021 года дочь сибирячки обнаружила оружие во время уборки. Шокированная женщина обратилась в полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

− После обращения местной жительницы на личный прием к прокурору Новосибирской области Александру Бучману уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия направлено в суд, − сообщили в региональной прокуратуре.

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