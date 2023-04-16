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НовостиОбщество16 апреля 2023 3:06

В Бердске с 15 апреля начали курсировать дачные автобусы

Коммунальщики ремонтируют дороги по сезонным направлениям
Анастасия ХРОМЫХ
Дачные автобусы начали курсировать в Бердске с 15 апреля.

Дачные автобусы начали курсировать в Бердске с 15 апреля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дачные автобусы начали курсировать в Бердске с 15 апреля. Об этом сообщили в администрации города.

Речь идет о маршруте № 20 «Черемушки − Водозабор» и № 2 «микрорайон Юго-Восточный − санаторий Бердский» (с проездом до нового кладбища).

Кроме того, изменилась схема движения автобусов № 15 «Хим. завод – пионерский лагерь «Юбилейный» и № 18 «Вокзал – пионерский лагерь Юбилейный». Общественный транспорт теперь ходит до понтонного моста через реку Раздельная.

В администрации подчеркнули, что коммунальные службы ремонтируют дороги по сезонным направлениям, чтобы дачники могли нормально добираться до своих участков.

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