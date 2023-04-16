В Бердске стартовало голосование за дизайн-проекты Парка Победы

Один из проектов подразумевает установку входной группы. Фото: https://54.gorodsreda.ru/

Новосибирцев пригласили принять участие в интернет-голосовании за дизайн-проекты Парка Победы в Бердске. Проходит оно на платформе «Формирование комфортной городской среды».

Всего представлено четыре проекта. Один из них − благоустройство парадной аллеи. При входе в парк предлагают установить монолитную железобетонную конструкцию шириной 2,4 метра и высотой 6 метров. Дополнительно облагородят цветники на аллее.

Среди вариантов для голосования также благоустройство территории отдыха, аллеи героев или войсковой аллеи.

Отдать свой голос можно до 31 мая 2023 года.

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