Новосибирск ждет теплый май. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На календаре - уже середина весны, вот только пока настоящее тепло в Сибирь еще не пришло. Правда, по прогнозам синоптиков, ждать его осталось совсем недолго. МЕтеорологи опубликовали прогноз погоды на май 2023 в Новосибирске.

Итак, портал «Яндекс. Погода» обещает, что 1 мая столбик термометра днем покажет +11 градусов, пойдет дождь. Примерно такой же погода будет вплоть до 8 мая, а потом начнетс япотепление. 9 мая будет +13 градусов, а 14 мая - плюс 19 градусов. Потом еще две недели погода будет переменная тепмпература, которая в конце месяца поднмется до плюс 18 градусов.

На «Гисметео»прогноз еще более оптимистичный. Если 1 мая будет плюс 11 градусов, то 9 мая - плюс 18 градусов, 13 мая - плюс 21 градус. А к 25 мая воздух и вовсе прогреется до плюс 26 градусов.

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