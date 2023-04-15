В Новосибирске 50 новых комплексов фиксации нарушений ПДД установят в 2023 году

Камеры обеспечат безопасность на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важная новость для новосибирских автомобилистов: в 2023 году на дорогах Новосибирска установят 50 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Соответствующие торги объявил «Центр организации дорожного движения».

Где появятся новые камеры? В приоритете - самые оживленные перекрестки: к примеру, пересечение Крылова и Красного проспекта, пересечение Автогенной и Кирова, пересеечние Богдана Хмельницкого и Писемского, пересеечние Каменской и Фрунзе.

Обойдутся эти комплексы ориентировочно в 394 миллиона рублей, но во время торгов сумма может измениться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber