В Новосибирске 50 новых комплексов фиксации нарушений ПДД установят в 2023 году

Камеры обеспечат безопасность на дорогах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Важная новость для новосибирских автомобилистов: в 2023 году на дорогах Новосибирска установят 50 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Соответствующие торги объявил «Центр организации дорожного движения».
Где появятся новые камеры? В приоритете - самые оживленные перекрестки: к примеру, пересечение Крылова и Красного проспекта, пересечение Автогенной и Кирова, пересеечние Богдана Хмельницкого и Писемского, пересеечние Каменской и Фрунзе.
Обойдутся эти комплексы ориентировочно в 394 миллиона рублей, но во время торгов сумма может измениться.
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