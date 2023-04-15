Стала известна дата похорон женщины, сбитой насмерть сыном экс-депутата в Новосибирске

Прощание с Инной будет закрытым. Фото: соцсети.

Муж сибирячки, сбитой насмерть сыном экс-депутата в Новосибирске, рассказал о том, когда пройдет прощание с ней.

Напомним, 14 апреля пьяный Александр Бушков сбил 45-летнюю Инну на улице Серебренниковской: женщина не дошла до работы всего 40 метров. Удар был такой силы, что с женщины слетела обувь и одежда, она умерла на месте аварии.

- Похороны Инны пройдут в понедельник, 17 апреля. Прощание будет закрытым: там будут присутстсвоать только близкие и те, кто хорошо знал мою жену, работал вместе с ней, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, муж погибшей сибирячки.

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