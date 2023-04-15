В Новосибирске накрыли девять подпольных казино

Казино находились в Ленинском районе. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

В Ленинском районе Новосибирска полицейские накрыли 9 подпольных казино: обыски проводились совместно с сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета.

Известно, что сеть подпольных игорных клубов организовали четверо новосибирцев. Действовали они так:

- Игры в казино проводились через интернет, а также использовались компьютеры с заранее установленной игровой программой. Расплачивались посетители наличными, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Во время обысков изъяли 300 единиц техники.

Все четверо организаторов подпольных казино задержаны.

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