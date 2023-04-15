В Новосибирске накрыли девять подпольных казино

Казино находились в Ленинском районе. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.
В Ленинском районе Новосибирска полицейские накрыли 9 подпольных казино: обыски проводились совместно с сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета.
Известно, что сеть подпольных игорных клубов организовали четверо новосибирцев. Действовали они так:
- Игры в казино проводились через интернет, а также использовались компьютеры с заранее установленной игровой программой. Расплачивались посетители наличными, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Во время обысков изъяли 300 единиц техники.
Все четверо организаторов подпольных казино задержаны.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер