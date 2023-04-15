Нужно ли посещать кладбище на Пасху? Вот что ответил священник

На кладбище в Пасху прийти можно. Фото: Андрей АБРАМОВ

16 апреля верующие будут отмечать один из главных православных праздников - Пасху. Нужно ли в этот день посетить не только храм, но и кладбище? На этот вопрос ответил новосибирский священник - отец Иоанн Кизюн-Войтович.

- В религии все устроено очень мудро, и для всего отведено свое время. В Пасху мы поздравляем друзей, близких, приходим в храм. А на Радоницу - ее называют Пасхой усопших - посещаем кладбище и поминаем родных. Поэтому в Пасху нет четкого предписания посещать кладбище, - объясняет Иоанн Кизюн-Войтович.

Однако священник добавляет, что если на Радоницу у человека не будет возможности посетить кладбище, то приехать туда можно и на Пасху.

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