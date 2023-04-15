Жители Новосибирска получают фейковые сообщения об атаке беспилотников

Данное сообщение является фейком. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Жители Новосибирска в «Телеграме» стали получать фейковые сообщения якобы о готовящейся атаке беспилотников. Приходят они от пользователя, назвавшегося МЧС России.Авторы текста фейкового сообщения просят новосибирцев спуститься в укрытие.

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали, что данная рассылка не имеет к ведомству никакого отношения.

- Данная информация является фейком и не соответствует действительности, - заявили В ГУ МЧС по Новосибирской области и попросили сохранять спокойствие.

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