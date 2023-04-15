Стали известны худшие районы Новосибирска по версии 2GIS

Не все районы Новосибирска горожане считают удобными. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В сервисе 2GIS новосибирцы оставляют свои отзывы о районах столицы Сибири, что им нравится или нет. С учетом этих мнений, получился весьма необычный рейтинг районов Новосибирска.

Больше всего нареканий было к Октябрьскому району: самая острая проблема там - уброка снега. Зимой улица Сакко и Ванцетти буквально утопала в сугробах, но снегоуборочные машины появлялись там нечасто.

А вот самым комфортным признали Первомайский район. Из серьезных неудобств там - проблемы с выездом в город. Зато жителям очень нравится лес, который находится в пешей доступности. На втором месте - Железнодорожный район, на третьем - Центральный.

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