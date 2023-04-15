«Очень страшно»: новосибирец поджег автомобиль во дворе дома

Огонь уничтожил авто.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Кировском районе Новосибирска загорелась иномарка: об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Площадь пожара составила 5 квадратных метров, - рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». Судя по кадрам с места ЧП, огонь полностью уничтожил салон автомобиля.
Пожар перепугал местных жителей:
- Ужас просто, очень страшно, - пишут они в соцсетях.
По предварительной информации, седан Toyota Camry поджег неизвестный. Перед ЧП он крутился у авто и разбил стекло машины, что-то бросил в салон.
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