«Очень страшно»: новосибирец поджег автомобиль во дворе дома

Огонь уничтожил авто. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Кировском районе Новосибирска загорелась иномарка: об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Площадь пожара составила 5 квадратных метров, - рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». Судя по кадрам с места ЧП, огонь полностью уничтожил салон автомобиля.

Пожар перепугал местных жителей:

- Ужас просто, очень страшно, - пишут они в соцсетях.

По предварительной информации, седан Toyota Camry поджег неизвестный. Перед ЧП он крутился у авто и разбил стекло машины, что-то бросил в салон.

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