«Вел себя странно»: на СТО рассказали, в каком состоянии был сын экс-депутата за 5 минут до смертельной аварии

Александр перед аварией заезжал на СТО. Фото: стоп-кадр видео ОТС / Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Стали известны новые подробности аварии с сыном экс-депутата, сбившем насмерть 45-летнюю сибирячку. Напомним, ДТП произошло утром 14 апреля на улице Серебренниковской: пьяный Александр Бушков гнал на красный свет, женщина попыталась отбежать, но не успела.

Как говорят на СТО, куда сын экс-депутата Николая Бушкова заезжал за пять минут до страшной аварии, Александр был в неадекватном состоянии.

- Ребята приехали на машине со спущенным колесом, им поставили запаску. Да, вели они себя странно. То ли пьяные были, то ли накуренные, - рассказал КП-Новосибирск сотрудник СТО.

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