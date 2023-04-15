Частный дом и два гаража загорелись на улице Уфимской в Новосибирске

На пожаре никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Утром 15 апреля помощь пожарных понадобилась на улице Уфимской в Заельцовском районе Новосибирска: там загорелись два гаража и частный дом.

- Пожарные прибыли на вызов в 9.16, к тому моменту уже горела кровля частного дома на двух хозяев, обшитого сайдингом. Была угроза, что огонь перекинется на соседний дом, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Никто из жильцов во время пожара не пострадал. Пламя пожарным удалось локализовать спустя 40 минут, сейчас сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.

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