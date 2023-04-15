Под Новосибирском водитель «Лады» погиб в ДТП с «ГАЗелью»

Авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш».

Ночью в субботу, 15 апреля, серьезная авария произошла в Каргатском районе: там в первом часу ночи столкнулись легковушка и «ГАЗель». Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

- 54-летний водитель «Лады Ларгус» ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Омска, - пояснили в ведомстве. На 1257 километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью».

Водитель «Лады» погиб, 53-летний пассажир легковушки получил серьезные травмы. Сотрудники ГИБДД проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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