Врач-диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья. Фото: ИВАНОВА Диана

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья. Она отметила, что допустимое количество лакомство для каждого человека зависит от состояния его здоровья.

— Все зависит от индивидуальных особенностей человека, также важно знать, что есть сильно- и малокалорийные куличи. В среднем для здорового человека стоит съедать совсем немного, всего 100 граммов кулича. При выборе десерта нужно обращать внимание на его состав, — пояснила Елена Соломатина изданию NEWS.ru.

По словам специалиста, хороший кулич не должен содержать маргарина, гидрогенизированных растительных жиров, пальмового масла и ароматизаторов.

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