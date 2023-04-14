В Заксобрании Новосибирской области рассказали о мерах поддержки участников СВО и их семей

Комитет Заксобрания заслушал информацию об оказании в регионе помощи семьям участников СВО. Фото: Заксобрание НСО

Комитет Заксобрания Новосибирской области по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения заслушал информацию об оказании в регионе помощи семьям участников СВО.

Как сообщила министр труда и социального развития Елена Бахарева, семьи погибших, дополнительно к федеральным, получают региональные выплаты. Размер выплат раненым зависит от тяжести ранения. Также участники СВО, получившие статус ветерана боевых действий, могут получить субсидию до 100 тысяч рублей на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка. Поддержку получают и семьи военнослужащих.

— С сентября прошлого года сопровождаем семьи мобилизованных граждан. Обошли всех и провели паспортизацию, в ходе которой люди обозначили свои проблемы, — рассказала Елена Бахарева. — Кому-то требуется устроить ребенка в детсад, родителей — в стационарные организации. На сегодня 270 членов семей мобилизованных получают услуги соцобслуживания. Уже собрали заявки с воинских частей — более 1, 5 тысяч детей военнослужащих получат бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предоставляется помощь на основе соцконтракта, сейчас он оформлен на 233 семьи на сумму почти 5, 5 миллионов рублей.

В рамках сертификата люди получают медреабилитацию, а при необходимости — помощь в получении профобразования, трудоустройству. Бесплатно, вне очереди предоставляются услуги в сфере здравоохранения, культуры, спорта.

Начата работа по реабилитации членов семей погибших. Запускается проект, связанный с организацией отпуска военнослужащих. Идет работа по созданию реготделения федерального фонда «Защитники Отечества». Сервис бот «Социалка НСО» министерство открыло в «Телеграме», где можно получить ответы на часто задаваемые вопросы.

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин поблагодарил всех специалистов, которые занимаются оказанием помощи семьям участников специальной военной операции и самим военнослужащим.

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