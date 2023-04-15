Пасечник из-под Новосибирска рассказал секрет спасения пчел от мора

Николай занимается пчеловодством больше 25 лет. Ольга Левина/Горсайт

Пчеловод Николай Капчук из Купинского района Новосибирской области поделился секретом, благодаря которому его медоносы всегда здоровы и плодовиты. Историю сельчанина опубликовал Горсайт в пятницу, 14 апреля.

– Я слежу за графиком обработок полей, жду, когда эти участки станут безопасными для пчёл, лишь тогда разбиваю пасеку. Интересуюсь, когда аграрии продолжат протравливание, чтобы за сутки успеть вывезти семьи подальше. Всегда стараюсь найти для медоносов самые сытные поля, – раскрыл секрет здоровья своих пчел Николай.

Пчеловод занимается любимым делом больше 25 лет. Когда другие пасечники нервничали из-за гибели своих насекомых, он был доволен тем, что сохранил кормильцев.

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