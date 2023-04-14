На Алтае следователи возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего подростка

В селе Павловка Угловского района Алтайского края нашли тело 16-летнего подростка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Павловка Угловского района Алтайского края нашли тело 16-летнего подростка. Как пояснили следователи, его обнаружили на одной из улиц ночью в четверг, 13 апреля.

— Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев. Чтобы установить причину смерти парня, назначена судмедэкспертиза. Будут изучены все обстоятельства, в том числе — почему подросток ночью был на улице без взрослых, — пишет издание «Толк».

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. За его расследованием будет следить прокуратура. Надзорное ведомство также даст оценку органам системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

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