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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 20:35

На Алтае следователи возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего подростка

Тело ребенка нашли на улице
Галина СИМОНОВА
В селе Павловка Угловского района Алтайского края нашли тело 16-летнего подростка.

В селе Павловка Угловского района Алтайского края нашли тело 16-летнего подростка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Павловка Угловского района Алтайского края нашли тело 16-летнего подростка. Как пояснили следователи, его обнаружили на одной из улиц ночью в четверг, 13 апреля.

— Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев. Чтобы установить причину смерти парня, назначена судмедэкспертиза. Будут изучены все обстоятельства, в том числе — почему подросток ночью был на улице без взрослых, — пишет издание «Толк».

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. За его расследованием будет следить прокуратура. Надзорное ведомство также даст оценку органам системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

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