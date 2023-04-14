Шоумен Джон Уоррен отведал гречки с котлетой в столовой барнаульской школы

Джон Уоррен назвал питание барнаульской школы полезным и сбалансированным. Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Шоумен Джон Уоррен, известный россиянам по кулинарному шоу «Поедем, поедим!», вновь приехал в Барнаул и даже отведал блюда местной школы. О визите «русского» иностранца написал Толк в пятницу, 14 апреля.

В лицее №112 звездного гостя накормили блюдами из меню столовой — в их числе гречка с котлетой, компот и блинчики. По лицу шоумена было видно: больше всего Джону пришелся по душе пасхальный кулич. Артиста впечатлили его вкус и структура теста.

По мнению британца, питание в барнаульской школе полезное и сбалансированное. За обедом шоумен побеседовал с учениками на русском и английском языках.

Впервые Джон Уоррен побывал в Барнауле в 2013 году. После этого он не раз посещал город Алтайского края.

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