На выходных 15 и 16 апреля в Новосибирске похолодает до -12 градусов

В Новосибирск на выходных 15 и 16 апреля придет ощутимое похолодание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск на выходных 15 и 16 апреля придет ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится вплоть до -12 градусов.

— В субботу, 15 апреля, ожидается похолодание до -8…-10 градусов ночью, в пригороде возможно похолодание до -12 градусов. Днем потеплеет до -2…-4 градусов. Ночью возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах возможен гололед, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В воскресенье, 16 апреля, ночью температура опустится до -6…-8 градусов, в пригороде — до -11. Днем потеплеет до +1…+3 градусов. Осадков не ожидается.

Синоптики сервиса Яндекс. Погода дают новосибирцам более благоприятный прогноз. На выходных они обещают максимальное похолодание до -9 градусов. Погоду облачную, но без осадков.

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