В Новосибирске магазин «Zara» вернулся под новым называнием и ищет сотрудников

Магазин «Zara» запустил сайт под новым названием «Maag».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Магазин «Zara» запустил сайт под новым названием «Maag». Торговая сеть возобновит свою работу в России, в частности — магазины откроются в Новосибирске.
В столице Сибири торговые точки должны появиться в ТРЦ «Галерея Новосибирск», «МЕГА» и «Аура». Сейчас для работы там ищут сотрудников: продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, мерчендайзеров и ассистентов.
Когда именно магазины планируют открыться — не сообщается.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске за март 2022 года закрылись 42 магазина известных брендов в разных торговых центрах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске за март 2022 года закрылись 42 магазина известных брендов
Пока что торговые точки утверждают, что временно приостановили деятельность (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер