В Новосибирске магазин «Zara» вернулся под новым называнием и ищет сотрудников

Магазин «Zara» запустил сайт под новым названием «Maag». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазин «Zara» запустил сайт под новым названием «Maag». Торговая сеть возобновит свою работу в России, в частности — магазины откроются в Новосибирске.

В столице Сибири торговые точки должны появиться в ТРЦ «Галерея Новосибирск», «МЕГА» и «Аура». Сейчас для работы там ищут сотрудников: продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, мерчендайзеров и ассистентов.

Когда именно магазины планируют открыться — не сообщается.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске за март 2022 года закрылись 42 магазина известных брендов в разных торговых центрах.

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Пока что торговые точки утверждают, что временно приостановили деятельность (подробнее).

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