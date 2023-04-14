Для новосибирцев составили ТОП-8 пород собак, которых удобно держать в квартире

Лучшие «квартирные» породы для самых разных хозяев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» составили подборку пород собак, которых можно без опасения заводить в квартире.

Топ открывают активные непоседы той-терьеры. С собаками этой породы не заскучаешь — они забавны, дружелюбны и просты в уходе. Английский миниатюрный питомец идеально подойдет для квартиры.

Следующие в списке — йоркширский терьеры. Эти собаки весят по 3 килограмма, но храбры и отважны, будто все 33. Они — прекрасные компаньоны, но требуют много внимания и активности. Иначе можно раскошелиться у сапожника.

Далее в топе собаки породы чихуа-хуа. Эти малыши громко лают и всегда готовы вступить в схватку с другими собаками, несмотря на крохотный размер. Но для семьи угрозы нет: Чихуа-хуа прекрасно ладят даже с детьми.

Если вы интроверт — выбирайте французского бульдога. Они добры и игривы, но в то же время спокойны. Однако на улице пес может устрашающе залаять на неприятеля. Кстати, французские бульдоги очень громко храпят.

Время классики — мопсы. Они одинаково любят всех: вас, кошек, незнакомых людей, и даже других собак. Защитить мопс не сможет, а развеселить ваших детей или гостей — запросто. Главное — не перекармливайте их.

Хотите собаку, похожую на плюшевую игрушку — заводите померанского шпица. Эти пушистые очаровашки активны и любознательны, любят прогулки, выезды за город и игры. Что немаловажно, шпиц никогда не заинтересуется вашими тапками и диванами.

Интеллектуалам придется по душе вельш-корги. Они очень умны и любят фотосессии. Человека корги не обидит, а вот другим собакам может показать оскал. Если научите — будет приносить тапки.

Этот список закрывает собака с самым необычным названием породы — гриффон барбансон. У них острый ум и мордашка маленькой обезьянки. Гриффоны идеально подходят аллергикам и людям самых разных психотипов — они могут подстроиться под любого хозяина.

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