На застройку территории «Универсама» в Новосибирске могут привлечь московских архитекторов

На месте универсама планировали построить жилые высотки. Фото: скриншот панорамы Яндекс.Карты, архитектурное бюро «АР.ТЭГО»

В Новосибирске к застройке участка на улице Ленина, 10, где располагается «Универсам», хотят привлечь московских архитекторов. Об этом сообщил руководитель «Универсама» Алексей Крук на заседании комиссии по нормативам Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства.

Он отметил, что к проекту планируется привлечь московских архитекторов, которые имеют опыт в реализации проектов в Москве в стиле Сталинского ампира, но стилизованных под современность и сможет органично вписаться в архитектурный ансамбль улицы Ленина.

Напомним, ранее среди новосибирцев большой резонанс вызывала новость о том, что на месте универсама собираются построить высотки. Люди протестовали, заявляя о том, что такое решение испортит внешний вид центра города. В итоге этот проект был поставлен «на паузу». А по итогам заседания комиссии, прошедшего 13 апреля, было решено, что собственники участка должны будут разработать концепцию реконструкции вместе с департаментом по строительству и архитектуре мэрии.

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