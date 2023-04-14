Городской пейзаж на день стал зимним.

Новосибирск завалило снегом в Страстную пятницу 14 апреля. Метель началась после обеда, когда столбик термометра опустился ниже нуля.

Из-за снегопада на дорогах образовалась слякоть и гололед. Который повлек за собой множество ДТП и пробки. Из-за внезапно вернувшегося в город холода, улицы на какой-то миг действительно стали похожи на зимние. И хоть большая часть снега вскоре растаяла, понижение температуры синоптики обещают и на ближайшие выходные.

Так, 15 и 16 апреля температура будет варьироваться от -10 до +4 градусов. Погода будет пасмурной, в субботу возможны небольшой снегопад и гололед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соседних домов не видно: Новосибирск накрыла апрельская метель

Фото и видео метели в Новосибирске 14 апреля 2023 появились в соцсетях (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber