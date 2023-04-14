В Советском районе Новосибирска определили 81 человека, чью память хотят увековечить

Выдающихся граждан Советского района увековечат в истории Новосибирска. Фото: https://navigato.ru/

В администрации Советского района Новосибирска прошло заседание оргкомитета проекта «Знай наших». Об уникальной для города акции рассказал сайт Навигатор в пятницу, 14 апреля.

— Суть проекта: рассказать о тех, кто внес существенный вклад в становление Советского района и уже ушел из жизни. Сейчас приняли 81 заявку. Среди кандидатов директора институтов СО АН СССР, участники строительства Новосибирской ГЭС, общественники и педагоги, — указано в публикации сайта.

Как рассказала депутат Горсовета Наталья Пинус, истории всех участников проекта выложат на специальном сайте. На уличных баннерах закрепят 30 портретов с кратким описанием, еще 30 — на школьных тетрадках. Об оставшихся 20 новосибирцах расскажут на выставке в Доме ученых и в школьных презентациях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber