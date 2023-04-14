В Новосибирске сбивший насмерть Александр Бушков арестован на два месяца

В Новосибирске 21-летнего Александра Бушкова, сбившего насмерть женщину на Октябрьской магистрали, арестовали. Фото: Прокуратура НСО

В Новосибирске 21-летнего Александра Бушкова, сбившего насмерть женщину на Октябрьской магистрали, арестовали. Меру пресечения ему избрали прямо в день ЧП — 14 апреля.

— Прокуратурой Дзержинского района поддержано ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на срок предварительного следствия, то есть на два месяца — до 14 июня 2023, — пояснила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олеся Бажайкина.

Напомним, авария случилась в 7:20 утра. 21-летний Александр на большой скорости проехал на красный свет и сбил переходившую дорогу 45-летнюю женщину. Она скончалась на месте от полученных травм. Лихач сбежал с места ДТП, но вскоре его нашла полиция. Медосвидетельстование показало, что в крови у парня был алкоголь, но сам он утверждал, что выпил уже после аварии, чтобы «снять стресс».

Позже выяснилось, что парень — сын экс-депутата алтайского заксобрания, который сам сейчас является фигурантом уголовного дела. А погибшая женщина — помощницей одного из новосибирских депутатов.

В сети также всплыла запись с камер видеонаблюдения с СТО, куда заезжал парень с друзьями перед ДТП. Сотрудники шиномонтажа отметили, что вели себя ребята «неадекватно».

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