Глава района под Новосибирском Тарасов приехал в отпуск из зоны СВО

Глава Баганского района рассказал губернатору, в чем нуждаются бойцы на СВО. Фото: https://t.me/TravnikovAndrey

Глава Баганского района Новосибирской области Александр Тарасов вернулся из зоны СВО на краткосрочный отпуск. Политик встретился с губернатором региона Андреем Травниковым в пятницу, 14 апреля.

— Александр Владимирович недавно приехал в краткосрочный отпуск, но уже на второй день пошел на работу в районную администрацию. Поэтому на встрече мы обсудили, в том числе, как обстоят дела в Баганском районе, на что обратить внимание, — написал губернатор в своем личном Telegram-канале.

Кроме этого, коллеги поговорили о ситуации в зоне специальной военной операции: Тарасов рассказал, что необходимо бойцам, в какой поддержке они нуждаются. Глава региона пообещал учесть это при формировании гуманитарной помощи военным.

Андрей Травников похвалил главу района за достойный поступок и назвал его опыт бесценным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber