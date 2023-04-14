Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на претензии прокуратуры по ливневкам

Дорожники продолжают готовить город к праздникам — мэр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Новосибирска Анатолий Локоть ответил журналистам на вопрос о представлении прокуратуры мэрии после проверки ливневых канализаций города. Это произошло в пятницу, 14 апреля во время традиционной онлайн-встречи с прессой.

— Все указания прокуратуры, надзорных органов, мы неукоснительно выполняем. Работаем с удвоенной энергией, чтобы подготовить город к праздникам, — заявил градоначальник Новосибирска.

По его словам, ситуацию усложняет и переменчивая погода. Мэр рассказал, что ему каждое утро докладывают о работах над устранением последствий паводка, однако сегодня утром жалоб не было.

Градоначальник поручил проверить проблемные адреса с лужами, которые перечислила журналистка, и принять меры.

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