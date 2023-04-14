Новосибирец разбил лбом стеклянную дверь в банке

Мужчину увезли в больницу с разбитым лбом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером 14 апреля, в Новосибирске посетитель лбом разбил стеклянную дверь банка на улице Гоголя. Об этом написала группа Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

— Со слов очевидцев, мужчина общался с сотрудником, в какой-то момент он резко встал и разбил головой стекло в двери. Уехал на скорой помощи, — указано в публикации.

На кадрах с места инцидента видно, что новосибирец серьезно поранил голову — крыльцо у входа в банк залило кровью.

В ГУ МВД по региону КП-Новосибирск подтвердили произошедший случай.

— Сообщение об этом инциденте поступило в отдел полиции №1 «Центральный» управления МВД по Новосибирску. Сейчас полиция проводит проверку, — сообщили в ведомстве.

Крыльцо входа в банк залито кровью. Фото: скриншот из группы «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, которые были рядом с банком в то время, мужчина попросту не заметил чистое стекло двери.

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