Новосибирец разбил лбом стеклянную дверь в банке

Мужчину увезли в больницу с разбитым лбом.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Вечером 14 апреля, в Новосибирске посетитель лбом разбил стеклянную дверь банка на улице Гоголя. Об этом написала группа Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
— Со слов очевидцев, мужчина общался с сотрудником, в какой-то момент он резко встал и разбил головой стекло в двери. Уехал на скорой помощи, — указано в публикации.
На кадрах с места инцидента видно, что новосибирец серьезно поранил голову — крыльцо у входа в банк залило кровью.
В ГУ МВД по региону КП-Новосибирск подтвердили произошедший случай.
— Сообщение об этом инциденте поступило в отдел полиции №1 «Центральный» управления МВД по Новосибирску. Сейчас полиция проводит проверку, — сообщили в ведомстве.
Крыльцо входа в банк залито кровью. Фото: скриншот из группы «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, которые были рядом с банком в то время, мужчина попросту не заметил чистое стекло двери.
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